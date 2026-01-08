CURP biométrica: así puedes agendar tu cita y completar el trámite

CIUDAD DE MÉXICO.- El sistema de identificación en México se encuentra en un proceso de actualización. Como parte de esta transformación surge la CURP biométrica, un nuevo registro que integra datos personales con información biométrica de cada persona, como rasgos físicos únicos.

Este esquema tiene como objetivo centralizar la validación de identidad en una sola base de datos oficial, lo que permitirá confirmar información en diversos trámites gubernamentales sin la necesidad de presentar múltiples documentos.

¿Qué integra la CURP biométrica?

La CURP biométrica incorpora huellas dactilares y una imagen facial capturada directamente en el módulo de registro. En algunos casos, también se contempla el escaneo del iris. Toda esta información se asocia de manera directa con la CURP tradicional, con el fin de vincular el registro a características físicas únicas de cada persona y reducir inconsistencias en los registros oficiales.

¿Cómo iniciar el trámite de CURP biométrica?

El registro de la CURP biométrica se realiza a través del sistema de citas del Registro Nacional de Población (Renapo). Una vez dentro de la plataforma, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Elegir el módulo de atención disponible.

2. Seleccionar fecha y horario.

3. Capturar la CURP tradicional.

4. Registrar el nombre completo.

5. Ingresar un correo electrónico activo.

6. Confirmar la cita y guardar el comprobante.

Es importante considerar que el horario de atención es hasta las 14:15 horas.

¿Para qué trámites se requerirá la CURP biométrica?

La CURP biométrica será requerida en diversos trámites oficiales donde la identificación precisa sea indispensable. Entre ellos destacan:

- Atención médica en instituciones públicas.

- Inscripción a programas sociales.

- Cobro de pensiones y apoyos económicos.

- Trámites escolares, desde inscripciones hasta gestiones administrativas.

- Trámites financieros y bancarios.

En la Ciudad de México, el trámite puede realizarse en el módulo ubicado en calle Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. En el resto del país, los módulos pueden localizarse mediante búsquedas en internet bajo el término "módulos CURP". Cada módulo cuenta con equipo especializado para la captura de fotografía y huellas digitales.

Al acudir al módulo correspondiente, el personal verifica los datos proporcionados durante el registro. Posteriormente, se lleva a cabo la toma de fotografía y la captura de huellas dactilares. Esta información se integra al sistema de identidad nacional y queda asociada de manera permanente a la CURP existente. Todo el proceso se realiza de forma presencial.

De acuerdo con la información disponible, la CURP biométrica comenzará a ser solicitada de forma obligatoria a partir de febrero de 2026.