Muere colaborador de la secretaria Bárcena

Muere colaborador de la secretaria BárcenaLa Secretaría de Medio Ambiente lamenta profundamente el accidente en la México-Pachuca que dejó un muerto y tres heridos, incluyendo colaboradores de la institución.
Colaboradores de la Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, sufrieron un accidente automovilístico en la México-Pachuca, lo que dejó un muerto y tres heridos.
"Lamentablemente, una persona falleció y tres más resultaron lesionadas, mismas que son atendidas en un centro hospitalario", indicó la dependencia.
Bárcena, añadió, se trasladó de inmediato al hospital, en donde se mantiene atenta y en comunicación permanente con familiares y autoridades.
"Desde la Semarnat lamentamos profundamente este trágico accidente y expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia del compañero fallecido, así como de quienes se encuentran heridos", expresó la institución.
"Con profundo dolor comparto el fallecimiento de un querido compañero del personal de apoyo que me acompañó al Informe del Gobernador Menchaca. Un fatal accidente en la carretera México-Pachuca. Fabián, hombre comprometido. Mis condolencias a su familia. QEPD. Vuela alto!", posteó Bárcena.