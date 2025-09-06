Muere colaborador de la secretaria Bárcena

Colaboradores de la Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, sufrieron un accidente automovilístico en la México-Pachuca, lo que dejó un muerto y tres heridos.

"Lamentablemente, una persona falleció y tres más resultaron lesionadas, mismas que son atendidas en un centro hospitalario", indicó la dependencia.

Bárcena, añadió, se trasladó de inmediato al hospital, en donde se mantiene atenta y en comunicación permanente con familiares y autoridades.

"Desde la Semarnat lamentamos profundamente este trágico accidente y expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia del compañero fallecido, así como de quienes se encuentran heridos", expresó la institución.