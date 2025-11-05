Perros rescatados de explosión de pipa serán dados de alta

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 10 de septiembre, una pipa de gas se volcó en una curva de incorporación a la México-Puebla. El vehículo cargado con más de 49 mil litros de gas LP transformó un día cotidiano en la Ciudad de México en una de las noticias más impactantes y lamentables.

¿Qué ocurrió?

El trágico accidente provocó la muerte de más de 30 personas y cambió la vida de decenas de familias que tuvieron un familiar o conocido cerca del Puente de la Concordia en Iztapalapa.

¿Cuál es la historia de Cereza y Cerecito?

El fuerte accidente provocó una serie de historias que millones de mexicanos siguieron por días, una de ellas fue la de Cereza y Cerecito. En medio del humo de la explosión, Cereza, una pequeña perra, buscó un lugar para estar a salvo de las llamas del accidente. Cereza, que esperaba a cinco cachorros, perdió a cuatro de ellos, siendo Cerecito el único que sobrevivió.

Lo anterior fue posible gracias a "Huellitas, amor sin fronteras", una veterinaria ubicada en Ecatepec, Estado de México, quienes se hicieron cargo de los dos animales. Por medio de X, Huellitas, amor sin fronteras compartió que después de 56 días en la veterinaria, esta semana será posible darlos de alta. Agradecieron a todas las personas que han estado al pendiente.

El video que compartieron muestra a Cereza con un disfraz de calabaza, mientras que Cerecito porta uno con la imagen de Frankenstein, ambos perros lucen fuertes y sanos. Por último, mencionaron que sería de gran ayuda que las personas sigan donando y compartieron diferentes cuentas para continuar con la esperanza de Cereza y Cerecito.