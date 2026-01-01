Iztapalapa recuerda explosión de pipa que cambió su historia

Iztapalapa recuerda explosión de pipa que cambió su historiaAcciones de la autoridad tras el accidente de gas LP
La explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre de 2025, dejó 32 personas fallecidas y más de 90 lesionadas, generando una tragedia que continúa afectando a familiares y sobrevivientes.
¿Cómo ocurrió la explosión de la pipa de gas LP?
La detonación ocurrió cuando la pipa volcó y chocó contra un muro de contención, provocando un incendio de gran magnitud que alcanzó vehículos y peatones. Entre las víctimas, varias perdieron la vida horas o días después del accidente en hospitales. Destaca el caso de Alicia Matías Teodoro, quien cubrió con su cuerpo a su nieta durante la explosión; ella murió tras dos días de hospitalización, mientras su nieta recibió atención especializada en Estados Unidos. Otros jóvenes, estudiantes y trabajadores, también se suman a la lista de fallecidos, dejando un profundo impacto en la comunidad.
Impacto en la comunidad tras la tragedia en Iztapalapa
Los sobrevivientes enfrentan secuelas físicas y emocionales. Algunos permanecieron semanas hospitalizados, y muchos han requerido seguimiento médico a largo plazo. La tragedia generó además un sentimiento de solidaridad entre vecinos, autoridades y organizaciones civiles que apoyaron con alimentos, agua y atención inmediata a las víctimas.
Acciones de la autoridad tras el accidente de gas LP
Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmaron que la causa inmediata del accidente fue la falta de pericia del conductor, quien manejó por más de seis horas, superó límites de velocidad y no contaba con la capacitación adecuada. Peritajes descartan fallas mecánicas o de la vía. La empresa propietaria de la pipa, Gas Silza, filial de Grupo Tomza, enfrenta 32 expedientes administrativos y sanciones que superan los 160 millones de pesos. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) mantiene inspecciones constantes, mientras que la FGJ-CDMX ha emitido más de 273 dictámenes técnicos para esclarecer responsabilidades.