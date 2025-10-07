Buzo muere tras presunta descompresión a 120 km en mar de Yucatán

Una jornada trágica tuvo lugar en la costa yucateca, luego de que un pescador perdió la vida tras presentar complicaciones mientras buceaba en altamar frente al puerto de Celestún. Los primeros reportes indican que el hombre de mar realizaba labores de buceo, a unos 120 kilómetros mar adentro, cuando presentó dificultades para respirar y fuerte dolor en el pecho. Sus compañeros lo trasladaron de inmediato a la costa, pero en el trayecto perdió el conocimiento y no respondió a los intentos por reanimarlo. Cuando llegaron al puerto de abrigo de Celestún ya los esperaban paramédicos de la Marina, los cuales solo confirmaron que ya había fallecido y, todo indica, que fue por descompresión. El cuerpo fue identificado por familiares y entregado a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.