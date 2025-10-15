Vecinos encuentran cuerpo de Yaira tras inundación en Álamo

Yaira Victoria Céspedes Argüelles iba a cumplir este miércoles 25 años de edad; ayer fue encontrada sin vida en el interior de su casa de la colonia Heroica, en Álamo Temapache.

Ella es una de las víctimas que dejó la tragedia por las intensas lluvias e inundaciones registradas en este municipio, el más afectado de la zona norte del estado de Veracruz.

Sus vecinos localizaron el cuerpo de Yaira Victoria dentro de su domicilio, en la calle Guanajuato, cuando realizaban labores de remoción de lodo y escombros.

Al abrir la puerta de su casa de material y color azul, uno de ellos encontró el cuerpo de Yaira, contó uno de los vecinos.

Entre lágrimas, la señora Virginia Céspedes Argüelles relata a EL UNIVERSAL que su hija Yaira le mandó el jueves pasado un mensaje por WhatsApp, cuando caían las lluvias torrenciales, pero después no volvió a saber más de ella.

Relata que el viernes salió de su casa en la comunidad de Naranjo Dulce, en el municipio de Ixhuatlán de Madero, pero hasta el domingo pudo llegar a Álamo Temapache para buscar a su hija.

"A mí me mandó un mensaje el jueves y después perdimos la señal, ya no había luz ni señal, no hubo nada", detalla.

Dice que sus vecinos la vieron en el centro de la localidad, por lo que pensó que tal vez se había resguardado en un albergue temporal.

Sin embargo, la mañana de ayer martes fue que localizaron a Yaira Victoria sin vida.

"Quién sabe cómo fue, porque todos dicen que la vieron en el centro. La verdad, no sé, solamente Dios sabe cómo pasó", lamenta la madre. La señora Virginia recuerda a su hija como una mujer alegre y trabajadora y sólo pide a las autoridades que le ayuden a trasladar el cuerpo de su hija a la comunidad de Naranjo Dulce para darle sepultura, pues allá está su familia.

"Pido a las autoridades que me ayuden a trasladarla a Naranjo Dulce, municipio de Ixhuatlán de Madero, allá la quiero enterrar, porque allá está su familia por parte de su papá", expresa la mujer.