"Esto es lo más difícil, esperar y esperar, tener paciencia y no desesperarnos. No tenemos más que hacer que esperar a que todo salga bien y ya luego de eso, pensar qué vamos a hacer", expuso Argelia, hermana de Adolfo, uno de los internados en el hospital Rubén Leñero, quien resultó con quemaduras de segundo grado en el 70% de su cuerpo.

Afuera todo es solidaridad. Familias enteras se acercan a preguntar "dónde están los familiares de los heridos", cuando los identifican se acercan y les dan consuelo, sándwiches, aguas, ropa y de manera discreta dinero en efectivo para solventar lo que viene, "si nos ha sorprendido cómo la gente que no nos conoce, que no sabe nada de nosotros se ha acercado y nos ayuda con lo que puede, la verdad es que no pedimos nada, solo que nuestros familiares salgan con bien", expone Matías, quien este domingo le tocó relevar a su hermana afuera del hospital.

De manera gratuita también se ofrecen servicios, repartidor por aplicación aprovechan su horario de descanso para acercarse al lugar, con un cartel dicen que "hacen viajes para las familias afectadas", eso lo agradecen porque hay quienes tienen familiares en varios puntos y moverse de un lado a otro es complicado, "nos han pedido de favor que llevemos un recado, documentos o traslados de aquí al hospital Magdalena, al metro y a otro lado y pues los ayudamos, es nuestra manera de solidarizarnos", dice Raúl, un joven repartidor que dice, desde el viernes en la noche llegó a brindar ayuda.

Los familiares dijeron que cada dos horas más o menos preguntan por el estado de salud de los heridos. Destacaron también la asistencia de distintas instituciones gubernamentales en lo que necesitan, todos se han acercado menos la empresa responsable, de ellos dicen, nadie se ha acercado.



