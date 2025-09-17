Suman 17 fallecidos por explosión de pipa

Suman 17 fallecidos por explosión de pipaLas autoridades locales informan sobre el incremento de fallecidos en el lamentable accidente
La Secretaria de Salud de la Ciudad de México informó que, hasta el momento, suman 17 personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa.
El reporte oficial de las 10:00 horas, que las autoridades locales brindan cada 24, confirmó la nueva cifra.
Con esta actualización, el número de fallecidos pasó de 13 a 17 en tan solo dos días.
