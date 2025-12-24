Explosión por pirotecnia deja un muerto en Hidalgo

PACHUCA, Hgo.- Una persona sin vida y dos lesionados fue el saldo de una explosión registrada durante la noche en la comunidad de Banderas, en el municipio de Huautla, en el estado de Hidalgo, donde el almacenamiento de pirotecnia originó el estallido en una vivienda, la cual quedó totalmente destruida.

Detalles confirmados sobre la explosión en Banderas

De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de las seis de la mañana se recibió el reporte de una fuerte explosión en un domicilio en el que presuntamente se almacenaba pirotecnia. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, donde localizaron una vivienda derrumbada a causa de la explosión. Al revisar el área y entre los escombros, rescataron a varias personas, entre ellas a Gerardo B. G., de 50 años de edad, quien perdió la vida al quedar sepultado.

Asimismo, su esposa Alicia y su hija Ariadna Mariela resultaron con lesiones leves, por lo que recibieron atención médica. El estallido ocurrió alrededor de las 11 de la noche y fue escuchado a varios kilómetros, lo que generó alarma entre la población.

Acciones de la autoridad tras la tragedia en Huautla

Según se informó, la localidad se encuentra aislada luego de que las lluvias provocaran el colapso del puente sobre el río Calabozos, lo que impidió la llegada inmediata de los cuerpos de auxilio. La zona permanece acordonada y la Procuraduría de Justicia inició el aseguramiento del inmueble y las diligencias correspondientes.

Impacto en la comunidad tras la explosión

La tragedia ha conmocionado a la comunidad de Banderas, que enfrenta no solo la pérdida de una vida, sino también la destrucción de un hogar y el impacto emocional que deja un accidente de esta magnitud. Las autoridades locales han instado a la población a tener precaución con el uso de pirotecnia, especialmente en épocas festivas.