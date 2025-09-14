Ciudad de México.- Juan Antonio Hernández Betancourt, de 51 años, le rogó al policía Alberto Paredes que guardara su celular y su cartera.

"¡No quiero morir como un desconocido!", le imploraba.

La viuda de Juan Antonio, Rosa María, habló a tres días de la explosión de la pipa de gas y uno de haber sepultado al hombre que fue además de su pareja, el papá de sus hijos.

Juan Antonio era repartidor para una empresa de tés. Manejaba por la Ciudad y en otros estados, así que por seguridad se mantenía en contacto con Rosa.

El miércoles le dijo que ya iba para la empresa, ubicada en Iztapalapa, pero que estaba atorado por el tráfico cerca del Puente de la Concordia.

Quince minutos después le volvió a llamar.

"Me dice ´señora, señora, me estoy quemando ya me llevó la chingada despídeme de todos. Yo le digo ´Toño, Toño, ¿qué está sucediendo?´ Pero ya no recibí más respuesta", dijo afectada Rosa.

La mujer pidió ayuda a su familia y la llevaron en un vehículo hasta el Puente, pero ya no pudo pasar.

"Me salí de la camioneta en Ermita y me encontré a un chavo de una moto y le dije ´acércame lo más que puedas´. Yo le agradezco mucho, no sé su nombreLlegando ahí vi el camión, me acerqué, vi las botas de mi esposo y la puerta abierta", dijo.

Cuando supo por los policías que Juan Antonio estaba en el Hospital General 53, a un kilómetro de distancia, ella corrió hacia allá y la dejaron entrar inmediatamente a verlo.

Juan Antonio vivió siempre en Santa María Aztahuacán, donde la noticia de su fallecimiento fue devastadora para la comunidad. "Es una tragedia. Lo vamos a extrañar mucho", dijo Rosa quien recuerda que fue un esposo ejemplar y un hombre solidario.

Aquel policía en el que su esposo confió, cumplió con su palabra.

Les llamó desde el celular de Toño para entregarles sus pertenencias y durante su encuentro les contó que él y otra persona sacaron a su esposo del camión. Toño le pidió que sacara sus cosas de la guantera: "no quiero morir como desconocido".

"El oficial arriesgando su vida le hizo favor de guardar su documentación y estoy sumamente agradecida", exalta la viuda.

Van 13 muertos por explosión

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) reportó que ascendió a 13 el número de fallecidos por la explosión de una pipa registrada a la altura del Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa.

La dependencia informó que hasta la mañana de este sábado se registró el deceso de dos personas más que estaban hospitalizadas. Entre las víctimas esta Alicia Matías, la abuelita que protegió a su nieta de la explosión.

"Al corte de las 10:00 horas, lamentamos el fallecimiento de dos personas, con lo que suman 13 en total; se reportan 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta", señaló la Sedesa en su cuenta oficial de X.

La dependencia lamentó las pérdidas y afirmó que se mantiene la atención a los heridos y a sus familiares por el accidente ocurrido el pasado miércoles en la Calzada Ignacio Zaragoza.

Ciudad de México/Reforma

Muere segundo estudiante del IPN

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirmó que José Gabriel Hernández, estudiante del CECyT 7 "Cuauhtémoc", fue una de las víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.

José, de apenas 17 años, es una de las 13 víctimas mortales del siniestro ocurrido el pasado miércoles en las inmediaciones del Puente de la Concordia.

Con él, suman ya dos los estudiantes del IPN que han perdido la vida en esta tragedia.

A través de un mensaje en X, el IPN expresó confirmó el fallecimiento y externó sus condolencias.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido alumno José Gabriel Hernández Méndez, del #CECyT7. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, amistades y comunidad en este doloroso momento. Descanse en paz", posteó.

