Al menos 8 muertos y 45 heridos en choque entre ferrocarril y autobús en el centro de México

CIUDAD DE MÉXICO — Al menos ocho personas murieron y 45 resultaron heridas en un choque entre un ferrocarril y un autobús de pasajeros en el centro de México, informaron el lunes autoridades estatales.

El accidente ocurrió en una zona industrial del municipio Atlacomulco, en el estado de México, donde un tren impactó contra un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata, indicó en su cuenta de X Protección Civil estatal.

En un vídeo difundido en las redes sociales se observa el momento en el que el ferrocarril colisiona con el autobús cuando pasaba por la línea ferroviaria.

En agosto se registró otro accidente similar cuando una locomotora de Ferromex, la mayor empresa privada del sector, chocó con varios vehículos en una localidad del estado central de Guanajuato. En ese accidente murieron seis personas.