Fallece la "abuelita heroína" que protegió a su nieta en explosión de Iztapalapa

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la muerte de Alicia Matías, la "abuelita heroína", de 49 años, quien protegió con su cuerpo a su nieta, Azuleth, tras la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, Alcaldía Iztapalapa.

Ese día, Azuleth era cuidada por su abuela, quien trabajaba como checadora de la Ruta 71 del transporte público en una base situada debajo del Puente.

Durante la explosión cubrió con sus brazos y cuerpo a su nieta para protegerla de las llamas.

Matías caminó algunos metros hasta que fue auxiliada por Sergio Ángel Soriano, agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien tomó en brazos a la niña para trasladarla a bordo de una motocicleta, conducida por un familiar el policía, al hospital.

Alicia falleció en el Hospital Magdalena de las Salinas, en la Alcaldía Gustavo A. Madero.