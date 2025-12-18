Aviación en México duplicará trafico de pasajeros el 2044

El tráfico de pasajeros vía aérea en México se duplicará en los próximos 20 años, al pasar de 103.5 millones de viajeros en 2024 a 215.6 millones en 2044, lo que representa un crecimiento de 108%, de acuerdo con la Previsión Global del Mercado 2025-2044 del fabricante aeronáutico Airbus.

¿Cómo se prevé el crecimiento del transporte aéreo?

La compañía explicó que este incremento estará impulsado por la expansión económica del país, el crecimiento de la clase media y una mayor conectividad tanto a nivel nacional como internacional, factores que fortalecerán la demanda de transporte aéreo en el largo plazo.

Airbus prevé también un aumento en la frecuencia de vuelos, lo que se traducirá en un mayor número de viajes per cápita, al pasar de 0.6 a 1.2 por persona, reflejando una mayor accesibilidad y uso del transporte aéreo por parte de la población.

Detalles sobre la demanda de vuelos en México

De acuerdo con el informe, la demanda se mantendrá sólida en todos los segmentos del mercado, aunque serán los viajes domésticos y regionales los que presenten el crecimiento más acelerado durante el periodo analizado.

En términos específicos, el fabricante estima que el tráfico doméstico registrará un aumento de 148% en los próximos 20 años, seguido del tráfico regional con un crecimiento de 146%, mientras que el tráfico internacional avanzará 60%.

Impacto en la flota de aviones comerciales en México

Para atender este incremento en la demanda, Airbus calcula que la flota de aviones comerciales necesaria para operar en México, considerando tanto aerolíneas nacionales como extranjeras, deberá crecer 64% hacia 2044.

En este contexto, los aviones de pasillo único concentrarán el mayor volumen de aeronaves, debido a su eficiencia y a su papel clave en las rutas de corto y mediano alcance, que serán las más dinámicas dentro del mercado aéreo mexicano.