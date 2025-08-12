Asesinato de niña en Chalco, vinculado a narco.- SSPC

CIUDAD DE MÉXICO.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el asesinato de la niña de 12 años Dulce en el Estado de México está vinculado con narcomenudeo, ya que la pareja de la madre de la menor estaría relacionado con el tráfico de droga.

"Del lamentable homicidio de la menor de 12 años, la información que se tiene al momento es que la pareja de la mamá de la menor está relacionado a narcomenudeo. Cuando llegan los agresores a buscar a la pareja de la mamá de la menor es cuando este sujeto se logra escapar, por el que iban, y los agresores matan a la niña. Está relacionada esa casa y la pareja de la mamá de la menor con narcomenudeo, más que por una deuda", expresó.

Dulce, una niña de 12 años de edad, fue asesinada ayer por sujetos que dispararon más de 20 veces dentro de su domicilio en la calle Reforma en la colonia San Pablo Atlazalpan, en Chalco, Edomex.

De acuerdo con reportes oficiales, los hombres armados irrumpieron en la casa ubicada sobre una calle de terracería alrededor de las 4:30 horas y la menor recibió diversos disparos en la cabeza, pecho y abdomen, por lo que murió casi al instante.

Según los reportes, la niña vivía con sus abuelos, quienes sobrevivieron.