Detenido en Quintana Roo líder criminal El Griego

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó de la detención en Cancún, Quintana Roo de Mikael Michalis "N", alias "El Griego".

Mikael Michalis "N" era buscado por la Europol y es señalado de los delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

Además contaba con una ficha roja de la Interpol y orden de arresto en Suecia, ya que es identificado como líder del grupo criminal "Dalen", organización delictiva sueca dedicada al tráfico de drogas, delitos con armas, extorsión y violencia con presencia en varios países de Europa.

Durante su detención, también fue capturado Tomás Alejandro "N", investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y presunto operador financiero de dicho grupo criminal.

García Harfuch señaló que la detención se dio gracias a una investigación del Centro Nacional de Inteligencia donde participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y el Gobierno del Estado de Quintana Roo.

De acuerdo con la SSPC en seguimiento a una solicitud de cooperación de la Policía de Suecia, se realizó la búsqueda de Mikael "N",

Con esta información, señaló la dependencia, se estableció comunicación con agencias internacionales de seguridad para el intercambio de datos y la identificación de sus posibles zonas de movilidad.

Para ello, se implementaron vigilancias fijas y móviles en diferentes puntos de Yucatán y Quintana Roo, donde se realizaron recorridos terrestres y se utilizaron herramientas tecnológicas para ubicar los domicilios donde se resguardaba dicho sujeto.

Indicó que derivado de las labores de inteligencia, se confirmó la presencia del objetivo en Cancún, donde se desplazaba junto con uno de sus principales operadores financieros. Ante ello, se implementó un dispositivo de seguridad sobre la carretera Cancún–Mérida, donde al verificar su identidad se les marcó el alto y fueron detenidos. Durante la inspección se les aseguraron diversas dosis de droga.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley. Mikael "N" fue llevado a la estación migratoria correspondiente para ser trasladado a Europa bajo custodia y posteriormente ser entregado a la Policía de Suecia, precisó la dependencia.