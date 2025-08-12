Asegurados casi 2 toneladas de metanfetamina en San Luis Río Colorado

HERMOSILLO, Son

La Mesa Estatal de Seguridad informó que como resultado de operativos se logró el aseguramiento en San Luis Río Colorado de 838 kilogramos de metanfetamina o cristal en estado sólido y 740 litros en estado líquido. Hay una persona detenida.

El hallazgo se hizo durante la inspección realizada en el puesto de revisión militar "Cucapah", de San Luis Río Colorado, cuando militares y elementos de la Guardia Nacional observaron inconsistencias en las imágenes del equipo de rayos Gamma.

Al efectuar una revisión a la carga, se detectaron paquetes confeccionados con plástico transparente con sustancia granulada y al realizar la prueba los resultados arrojaron "Clorhidrato de Metanfetamina".

En total se decomisaron mil 863 paquetes en bolsas de plástico de aproximadamente 450 gramos cada uno. Además de 74 galones de 10 litros de posible metanfetamina líquida y se aseguró también el tractocamión Marca Kenworth, Color Blanco en el que se transportaba.

La persona detenida y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la respectiva investigación.