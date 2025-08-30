Dedican mujeres 21 horas al trabajo no remunerado

Las mujeres dedican 21.5 horas más a la semana al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario que los hombres, según la Encuesta sobre el Uso del Tiempo 2024, que publicó el Inegi.

Esto quiere decir que las mujeres en promedio dedicaron 39.7 horas a estas tareas de manera semanal el año pasado, mientras que los hombres destinaron 18.2 horas para estos motivos.

"La brecha de género en el tiempo a la semana destinado al trabajo no remunerado significa que las mujeres dedicaron el doble de su tiempo total de trabajo a actividades domésticas, de cuidados, comunitarios, voluntarios o de producción de auto consumo, en comparación con el tiempo que los hombres dedicaron a estas mismas actividades", subrayó Graciela Márquez, titular del Inegi, en la presentación del análisis.

Asimismo, la encuesta reveló que las mujeres dedican 64.8 por ciento de su tiempo total de trabajo semanal a actividades no remuneradas, contra 30.9 por ciento de los hombres.

"Cuando vemos las diferencias por sexo, las mujeres dedican el doble de proporción del tiempo que dedican los hombres a este tipo de actividades.

"Las mujeres dedican más de dos terceras partes de su tiempo a actividades no remuneradas", señaló Mauricio Rodríguez Abreu, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas.

Dijo que al comparar anteriores ediciones de esta encuesta se observa una ligera disminución en las horas dedicadas a los tiempos de trabajo no remuneradas, tanto para hombres como para mujeres.

Respecto a las actividades de convivencia y entretenimiento, hubo mayor participación de los hombres que de las mujeres en deportes y ejercicio físico, participación en juegos y aficiones y asistencia a eventos culturales.