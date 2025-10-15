CFE: Se ha restablecido el 92% de energía en estados afectados

CFE: Se ha restablecido el 92% de energía en estados afectadosLa directora de la CFE informa sobre el progreso en la recuperación del servicio eléctrico en Veracruz y otros estados tras las lluvias.
Emilia Calleja Alor, directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que se lleva un 92% de avance en el restablecimiento del servicio de electricidad en Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, estados afectados por las fuertes lluvias del pasado fin de semana.
En enlace a la conferencia de prensa matutina, la titular de la CFE indicó que en este momento los avances se verán un "poco menos ágiles" por las condiciones y del aislamiento de las comunidades que aún queda por restablecer el servicio.
"Al momento llevamos el 92% de avance. Cabe señalar que en estos momentos los avances se verán un poco menos ágiles, derivado ya de las condiciones y del aislamiento de las comunidades que aún nos queda por restablecer".
En Palacio Nacional, la directora de la CFE afirmó que se trabaja para el restablecimiento del servicio día y noche con el Sistema Nacional de Protección Civil, las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, Salud, Conagua, los gobiernos estatales y municipales.
Indicó que con el apoyo de la Secretaría Defensa Nacional se realiza el traslado de plantas móviles, la rehabilitación de las líneas de transmisión y distribución y las subestaciones.
"Mantendremos las labores de manera interrumpida hasta que alcancemos el 100% de usuarios afectados", afirmó.