CFE: Se ha restablecido el 92% de energía en estados afectados

Emilia Calleja Alor, directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que se lleva un 92% de avance en el restablecimiento del servicio de electricidad en Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, estados afectados por las fuertes lluvias del pasado fin de semana.

En enlace a la conferencia de prensa matutina, la titular de la CFE indicó que en este momento los avances se verán un "poco menos ágiles" por las condiciones y del aislamiento de las comunidades que aún queda por restablecer el servicio.

"Al momento llevamos el 92% de avance. Cabe señalar que en estos momentos los avances se verán un poco menos ágiles, derivado ya de las condiciones y del aislamiento de las comunidades que aún nos queda por restablecer".

En Palacio Nacional, la directora de la CFE afirmó que se trabaja para el restablecimiento del servicio día y noche con el Sistema Nacional de Protección Civil, las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, Salud, Conagua, los gobiernos estatales y municipales.

Indicó que con el apoyo de la Secretaría Defensa Nacional se realiza el traslado de plantas móviles, la rehabilitación de las líneas de transmisión y distribución y las subestaciones.