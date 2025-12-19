Denuncian irregularidades en licitación de limpieza de la FGR

Trabajadores de limpieza pidieron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisar la licitación LA-49-830-049000975-N-3-2026, referente a la prestación del servicio de limpieza en la Fiscalía General de la República (FGR), la cual, acusan, se aplazó en tres ocasiones, para beneficiar a la Shiny Place S.A de C.V.

Los trabajadores aseguran que en el último año, la empresa que brinda servicios a diversas dependencias ha sido señalada por diversas prácticas irregulares y no hacer el pago a su personal en las fechas pactadas.

¿Qué irregularidades denuncian los trabajadores de limpieza?

Esto ha provocado diversos paros y manifestaciones por parte de sus trabajadores, como la registrada en abril de este año frente a las instalaciones de la Guardia Nacional. Los empleados han denunciado en repetidas ocasiones las amenazas de las que son objeto al exigir sus derechos.

"Siempre es lo mismo con esta esta empresa (Shiny Place); se atrasan en los pagos y cuando uno reclama, nos amenazan con despedirnos y no darnos ni un sólo peso de lo ya trabajado", aseguró Carlos, quien no tiene otra opción más que aguantar los malos tratos para que se le pague lo que le adeudan.

Acciones de la Secretaría Anticorrupción ante las denuncias

Otra de las prácticas denunciadas en contra de Shiny Place es el no registrar a todos sus trabajadores en el IMSS, ni brindarles las demás prestaciones de ley; con ello tienen una mayor ganancia. A pesar de estos señalamientos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no ha tomado cartas en el asunto, en detrimento de miles de trabajadores.

Impacto de las protestas en el servicio de limpieza

Los trabajadores confían en que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, revise el fallo que se dio a favor de Shiny Place, ya que está lleno de irregularidades.