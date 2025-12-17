Fitch Ratings sube la calificación de TotalPlay

TotalPlay Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V., una empresa de telecomunicaciones en México, que ofrece servicios de acceso a Internet, televisión de paga y telefonía, a través de una de las redes de fibra óptica, anunció hoy que Fitch Ratings subió la calificación de su deuda a ´B´, a partir de ´B-´.

¿Qué significa la mejora en la calificación de TotalPlay?

También incrementó la calificación de sus Notas Senior Garantizadas a ´B´, con calificación de recuperación de ´RR4´, a partir de ´B-´/´RR4´. Esto quiere decir que mejoró su perfil crediticio y con eso tiene mejores costos al colocar deuda nueva. De igual manera, la empresa dijo que aumentó la calificación de sus Notas Senior no garantizadas a ´CCC+´/RR6, a partir de ´CCC/RR6´. La perspectiva es estable.

Fitch Ratings indicó que la mayor calificación refleja mejoría en la posición de liquidez de TotalPlay, apoyada por menores necesidades de refinanciamiento, en conjunto con expectativas positivas de generación de flujo de efectivo en los próximos dos a tres años.

Detalles sobre la calificación de Notas Senior de TotalPlay

De igual manera, el incremento en calificación toma en consideración el sólido desempeño operativo y la importante participación de mercado de la compañía. TotalPlay es un proveedor de servicios de televisión por cable, telefonía e internet en México.

Total Play es una empresa de Grupo Salinas, conjunto de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas, dijo la empresa.