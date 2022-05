"Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-"La gente ya no quiere corrupción, cacicazgos, no quiere impunidad, no quiere injusticias, no quiere racismo, ni clasismo, ni discriminación, no quiere prepotencia, políticos fantoches, nada de eso quiere el pueblo, el pueblo se cansa de tanta pinche transa", expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.