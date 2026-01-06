Asume nuevo coordinador de la Guardia Nacional en Tabasco

Este martes, el general Luis Andrés Gutiérrez Garnica tomó posesión y rindió Protesta de Bandera como nuevo titular de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional (GN) en Tabasco.

En la ceremonia oficial, atestiguada por el gobernador Javier May Rodríguez, el general Ignacio Murillo Rodríguez, coordinador Territorial de la GN Región Golfo, fue el encargado de llevar a cabo la toma de protesta.

El mando militar exhortó al nuevo coordinador estatal de la corporación a desempeñar leal y patrióticamente el encargo conferido, velando siempre por la paz y tranquilidad de las familias tabasqueñas.

¿Quién es Luis Andrés Gutiérrez Garnica?

Gutiérrez Garnica posee capacidad y experiencia, adquirida a lo largo de 38 años de carrera militar, con reconocimientos por su función como comandante del 19º Regimiento de Caballería con sede en Reynosa, Tamaulipas, perteneciente a la Octava Zona Militar, donde destacó por sus resultados en el combate al narcotráfico.

El nuevo coordinador de la GN en Tabasco es licenciado en Administración Militar, con Maestría en Seguridad Nacional, tiene formación especializada en áreas de derechos humanos, derecho internacional humanitario, prevención de la violencia de género, seguridad nacional y operaciones de paz, entre otros rubros.

Ostenta actualmente el grado de General Brigadier de GN de Estado de Mayor. En la República de Chile compartió su experiencia como especialista en operaciones de paz y predespliegue de tropas, en tanto que en República Dominicana colaboró en temas de derechos humanos.

Ha desempeñado cargos y comisiones en diversos organismos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), entre ellos, el Cuartel General de la Trigésima Zona Militar con sede en Villahermosa, Escuela Superior de Guerra, Escuela Militar de Caballería, Estado Mayor de Defensa, Primera Región Militar, y Trigésima Primera Zona Militar.

También ha realizado funciones en el Centro de Adiestramiento de la Policía Militar, Heroico Colegio Militar, Embajada de México en Japón, Regimiento de Caballería Motorizado, Octava Región Militar, Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, Colegio de Defensa Nacional, y la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en el estado de Sinaloa.







