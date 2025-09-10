Proponen expedir títulos por género

La senadora Olga Sosa Ruíz presentó dos propuestas de reforma ante el Pleno del Senado de la República, siendo la primera en materia de igualdad sustantiva para títulos profesionales y la segunda en asistencia social para menores migrantes sin compañía en territorio mexicano.

En su participación y exposición de motivos, señaló que hace 100 años se expidieron en México los primeros títulos universitarios a un par de mujeres profesionistas y que en la actualidad, en México donde gobierna la presidenta Claudia Sheinbaum, también hay abogadas, doctoras, arquitectas, ingenieras y mujeres policías, entre otras profesiones igualmente importantes.

"La propuesta que presento tiene el propósito de reformar la Ley General de Educación Superior, para que los títulos profesionales, diplomas y grados académicos, se expidan de acuerdo con el género de la persona que los obtiene".

La senadora Sosa Ruíz expuso que en pleno siglo 21, las mujeres siguen recibiendo títulos en masculino,invisibilizando sus logros, trayectorias académicas y su identidad, aún cuando las mujeres representan más del 50% de la matrícula universitaria.

Se refirió a esta iniciativa como un paso firme a la igualdad sustantiva, para reconocer que el lenguaje transforma realidades y que las niñas y adolescentes crezcan buscando ser mujeres transformadoras.

Reforma a la Ley de Migración

También se refirió a una reforma para la Ley de Migración, que permita brindar asistencia social a niñas, niños y adolescentes migrantes, sobre todo para los que viajan sin compañía.

La senadora Olga Sosa Ruíz habló de la importancia geográfica de México, que hoy es un país de origen, tránsito y destino de migrantes, por lo que en base al humanismo mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se refuerce el trabajo para respetar la dignidad de las personas, brindando protección legal, cuidado y servicios básicos.

Ambas propuestas de la senadora Sosa Ruíz, tienen como objetivo fundamental el reconocimiento pleno de los derechos.

Adicionalmente, de manera unánime, con 102 votos se aprobaron los nombramientos propuestos de Consejeras y Consejeros Honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, destaca entre los cinco familiares, José Andrés Méndez Ñeco de Reynosa, Tamaulipas, así como tres especialistas y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil.