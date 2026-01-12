Así amaneció el tipo de cambio este lunes 12 de enero de 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la mañana del 12 de enero, el peso mexicano mostró ganancias sobre el dólar, el tipo de cambio se ubicó en un costo de $17.91, de acuerdo con Bloomberg.

El peso comenzó la semana con un repunte diario de 0,34% de la moneda estadounidense frente al viernes, lo cual coincidió con una caída de 0,41% del Índice Dólar (DXY).

"Hoy, el peso se beneficia del retroceso del billete americano, considerando las implicaciones del juicio de Powell y de los recientes datos de empleo en EU para la política monetaria de la Fed", escribieron analistas de Monex en una nota de apertura del mercado.

¿Cuál es el precio del dólar en diferentes bancos?

El precio del dólar se cotiza así en los diferentes bancos en México:

Banamex: MXN$18,45 por dólar

BBVA México: MXN$18,20 por dólar

Banorte: MXN$18,30 por dólar

Banco Azteca: MXN$19,05 por dólar

De acuerdo con Bloomberg, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece este 12 de enero un tipo de cambio de $17,9842 por dólar.