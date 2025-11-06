Senado va por tipificar abuso sexual como delito grave: Chavira

El Senado de la República hará eco a la urgencia de tipificar como grave el abuso sexual, tema que estará en la agenda prioritaria, aseguró la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa, quien calificó de alarmante las cifras expuestas por el gobierno federal, que revelan que hay al menos 25 mil carpetas abiertas de investigación por ese delito en todo el país.

¿Qué ocurrió?

Luego del acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum en calles del Centro Histórico, la senadora de Morena manifestó que la protección de los derechos de las mujeres es un tema que su partido ha impulsado desde siempre. No obstante, es importante que haya una legislación federal para que también el acoso pase de ser una sanción administrativa a una penal y exista un tipo penal homologado en todo el país.

En entrevista, la también dirigente de la organización "Mujeres Tejiendo Historias", con presencia en todo México, respaldó el Plan Integral contra el Abuso Sexual convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum, toda vez que no se centra solo en una nueva legislación para agravar la tipificación, sino que se fortalecerá el acceso a la justicia en las fiscalías y una perspectiva de género en los juzgados, además que contar con la Línea Nacional de las Mujeres en el 079.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

"Es tiempo de mujeres y de acabar con la misoginia y la comisión de estos delitos. Lo ocurrido a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que lamentamos y condenamos, debe ser el parteaguas de un antes y un después para tomar cartas en el asunto y concientizar a la población masculina en el respeto que debe haber hacia las mujeres", apuntó.

Hizo notar que los propios medios de comunicación dieron cuenta de cómo ha aumentado no solo el abuso, sino el acoso en el país en la última década en hasta un 905%, "lo que es inaceptable y desde el Congreso debemos responder a este reto".

Chavira de la Rosa expuso que la propuesta prevé que en la comisión de los delitos de abuso sexual previstos en el artículo 206 del Código Penal Federal se consideren dos agravantes: Cuando hay violencia física en el abuso sexual, y cuando esta se ejerce a una persona vulnerable o menor de edad, con sanciones de seis a 10 años de prisión, y hasta 200 días de multa.

¿Cuáles son las consecuencias?