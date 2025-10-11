Proponen invitar al Senado a mexicanos de flotilla humanitaria

La senadora por Morena, Cynthia López Castro propuso extender una invitación oficial a los seis ciudadanos mexicanos que formaron parte de la flotilla humanitaria hacia Gaza, con el objetivo de que compartan ante el Senado de la República sus testimonios y experiencias, y así contribuir a crear conciencia sobre la grave crisis humanitaria que enfrenta la población palestina.

"Debemos escuchar a estos seis valientes mexicanos que, con profundo compromiso humanitario, llevaron ayuda a una zona devastada por la guerra. Su testimonio es fundamental para entender la magnitud del sufrimiento que se vive en Gaza y para sensibilizar a la sociedad mexicana", expresó la legisladora.

Expuso que, ante los discursos de desinformación e ignorancia de algunos actores políticos que han descalificado injustamente esta flotilla, es indispensable escuchar directamente a quienes arriesgaron su vida para brindar apoyo humanitario, en coherencia con los principios de paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos que México históricamente ha defendido.

"En Gaza hay familias enteras que están siendo privadas de alimento y agua, y no podemos ser ajenos al sufrimiento humano. México siempre ha sido una nación solidaria, y debemos mantener viva esa tradición", añadió la senadora.

Asimismo, reconoció el trabajo del gobierno mexicano y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por el canciller, por su pronta intervención para garantizar el regreso seguro de los connacionales que participaron en la misión.

"Ya tuve la oportunidad de comentar este tema con el canciller y le expresé mi reconocimiento por la labor diplomática realizada. Ahora, lo más importante es escucharlos, aprender de ellos y generar conciencia sobre la tragedia humanitaria que se vive en Gaza", puntualizó.