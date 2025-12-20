Rocha no tendrá que declarar presencialmente

El empresario Raúl Rocha Cantú, prófugo de la justicia por su presunta participación en una red de tráfico de combustible, armas y drogas, seguirá colaborando con la Fiscalía General de la República (FGR) gracias a una suspensión provisional otorgada por el juez Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, Mario Jorge Melo Cardoso.

La medida evita que se modifique o revoque el acuerdo de testigo colaborador que le había otorgado el exfiscal Alejandro Gertz Manero, mientras se resuelve su amparo tramitado el pasado 12 de diciembre. Rocha solicitó poder comparecer mediante videoconferencia, debido a riesgos para su seguridad personal.

Acciones de la autoridad judicial

El juez Melo Cardoso determinó que, hasta que se pronuncie sobre la suspensión definitiva, Rocha no será obligado a comparecer presencialmente ante la FGR ni podrá ser privado de su libertad, ni recibir medidas disciplinarias, de apremio o sanciones por su inasistencia a la diligencia a la que fue citado.

Detalles sobre la colaboración de Rocha Cantú

Asimismo, la resolución aclara que la autoridad ministerial puede continuar recibiendo su declaración mediante videoconferencia u otro medio tecnológico que no implique su presentación física ni privación de la libertad, garantizando así la protección del empresario durante el proceso.