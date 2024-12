´Me voy sonriendo´, dice: Renuncia tesorero

Por: Agencia Reforma

Noviembre 24, 2024 -

Raudel Campos Murillo renunció como tesorero municipal de Tacámbaro, Michoacán, luego de que se difundiera que fue juzgado en Estados Unidos por trata de mujeres y de menores para fines de prostitución.

"Me voy a retirar en este momento de mi cargo como tesorero para que no se interrumpan las labores de mi Presidente, porque yo no voy a arrastrar cosas que no son de él", dijo este sábado en una conferencia junto al Alcalde morenista, Salvador "Chavo" Bastida.

"Sé que yo no soy ese monstruo que ponen en el internet", añadió.

"Como llegué, sonriendo, así me voy a ir, sonriendo", fue la frase con la que se despidió el ahora exfuncionario.

Y efectivamente, pasadas las 11:00 horas de este sábado, Campos Murillo ingresó al Ayuntamiento con una sonrisa que sostuvo al sentarse a la mesa y al posar frente a las cámaras de periodistas, pero la mueca se difuminó al reprochar las noticias que se difundieron de crímenes que pesan sobre su pasado.

"Ahora sí nos dieron una buena cachetada", señaló frente a su madre, presente en la conferencia con medios locales.

"Todo es mentira, todo lo que dicen es mentira", remarcó.

En el encuentro de 13 minutos con la prensa, Campos mostró su carta de antecedentes no penales de autoridades mexicanas y un documento que, dijo, fue emitido por las estadounidenses y que supuestamente le llegó ayer.

"Aquí nunca dice ningún delito mayor, en Estados Unidos se le llama misdemeanor, que es un delito menor. Nada que ver con mujeres, nada que ver con maras, nada que ver con droga, nada que ver con armas. Se los voy a enseñar en español. Para eso me tomé este atrevimiento, de separarme de mi cargo, porque necesito tiempo, porque todos esos que nos están acusando, los voy a contrademandar, porque esto me pegó.

"Me va a llegar otra carta con un juez (sic), sellada, que yo no tengo problemas con nadie. Las noticias que andan sacando en el País vecino, la verdad nos están pegando mucho", refirió.

Tras agradecer al Presidente Municipal Salvador Bastida, del que aseveró cuenta con su apoyo; a integrantes del Cabildo que calificó como sus amigos y a los secretarios del Ayuntamiento, comunicó la decisión de dimitir.

"Inclusive los sindicalizados son amigos míos", presumió quien hasta hoy llevaba 2 meses con 22 días en el puesto.

Campos Murillo aseguró que cuenta con las pruebas suficientes de su integridad.

"Me voy con mi frente en alto para yo arreglar mi asunto; me voy a retirar, posteriormente, les voy a hacer saber que voy a tener (regresar) limpio (sic), y por integridad, mi salud y por la educación que me dio mi madre, no pude aguantar ese golpe", expuso con la voz entrecortada.

Sin embargo, refirió que valorará su retorno al cargo.

"Lo vamos a ver, lo voy a contemplar, porque a mí no me gustó trabajar, a mí me encantó, me enamoro de mi trabajo; yo creo que se los he demostrado con hechos a todos los ciudadanos. Dios nunca se equivoca. Me voy a tomar un tiempo para ver por qué sacaron esa nota ¿quién fue?", lanzó.

"Esto no se acaba, simplemente no quiero dañar al ayuntamiento y a mis compañeros que son una lindura", apuntó al borde del llanto, tras lo que en señal de consuelo el alcalde lo tomó del brazo.

El extesorero adelantó que acudirá a Estados Unidos para buscar la carta de un juez en español, "notariada", sellada para comprobar que "nunca" ha tenido un "delito mayor".

"Se los digo y se los aclaro, si yo hubiese sido ese monstruo que está aquí, jamás estaría aquí", añadió.

Además, indicó que su abogado le comunicó que prepara denuncias contra Google, "Porque tiene unas cosas muy malas".