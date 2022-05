Termina sin acuerdos llamada con senador

Ciudad de México .- La plática que sostuvieron este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y el senador estadunidense Chris Dodd, asesor especial del presidente Joe Biden para la próxima Cumbre de las Américas de Los Ángeles, no desembocó en un acuerdo formal, por lo que se mantendrá el diálogo "en las próximas horas y días", indicó Ebrard.

En un encuentro con la prensa posterior a la llamada, Ebrard indicó que Dodd pasaría el mensaje de López Obrador a Biden y daría su respuesta "en las próximas horas o el día de mañana", por lo que el gobierno estará "a la expectativa de cuál va a ser sus respuestas sobre los temas que acaba de comentar".

López Obrador ha declarado públicamente que no acudirá a Los Ángeles en caso de que el gobierno de Biden persista con su idea de no invitar a los gobiernos de estos países por considerarlos no democráticos. La semana pasada, Luis Arce, el presidente boliviano, se sumó al amago de boicotear la cumbre, lo cual representa un riesgo de que la cumbre regional organizada por la administración de Biden, en plena época preelectoral, resulte un fracaso.

HAY INTERÉS

Preguntado al respecto por la prensa afuera de Palacio Nacional, Ebrard resaltó que "ellos quisieran que (López Obrador) fuera, pero pues para eso fue la conversación", e insistió en que "hay interés" sobre las peticiones del mandatario, "porque si no, no habría habido esta conversación".

De entrada, el canciller consideró "muy positivas" las decisiones recientes del gobierno de Biden de levantar algunas sanciones contra Cuba y Venezuela, y la reanudación del diálogo en la Ciudad de México entre el gobierno de Nicolás Maduro y el bloque de oposición.

Chris Dodd, senador estadunidense.

Sintetizan

- "En síntesis, resumen, conclusión: el senador Dodd explicó por qué es importante para el presidente Biden, y sus puntos de vista

- Y vamos a mantener en las próximas horas y días este diálogo que, me parece a mí, ha sido muy constructivo, en muy buenos términos con el gobierno del presidente Biden", indicó Ebrard en el video, y agregó:

"Les mantendré informados de los siguientes pasos que se den. Lo importante es que el diálogo es muy bueno y estimo que la reunión fue muy positiva".