Ordena TEPJF admitir candidatura de Murat Macías en Edomex

Estado de México, México

De acuerdo al calendario oficial del proceso electoral en el Edomex, el plazo para conseguir los apoyos ciudadanos necesarios para que solicitar su registro vencerá el próximo 12 de febrero.

Sin embargo, al aceptar su escrito de intención de competir le da derecho a que tenga un representante en los órganos electorales, lo cual deberá cumplirse, de acuerdo a la ley, con la sentencia de este día.

Actualmente, los aspirantes de las coaliciones están en periodo de precampaña, que terminará ese mismo 12 de febrero.

El registro oficial para contender por la gubernatura del Edomex, una vez que el órgano electoral verifique cumplimiento de los requisitos legales, será del 18 al 27 de marzo y la sesión de aprobación o no de las candidaturas el 2 de abril, y un día después iniciarán las campañas electorales.

La división de opiniones entre los magistrados de la sala superior del TEPJF se generó ante el proyecto del ponente, el magistrado Reyes Rodríguez, quien defendió una interpretación por la cual, el que fuera candidato externo a la presidencia municipal del Movimiento Ciudadano (MC) en Naucalpan hace dos años, no impedía que pudiera postularse como candidato independiente.

Esto a pesar de que el código electoral mexiquense, en sus artículos 118 y 120, prohíbe que se postulen como independientes a los ciudadanos que hayan sido abanderados por un partido en la elección inmediata anterior, en este caso en 2021.

Para el ponente y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata y la magistrada Janine Otálora, que avalaron su propuesta y con ello se aceptó el escrito de intención, el hecho de haber competido como candidato externo en 2021 del MC a la alcaldía de Naucalpan, no lo vincula necesariamente al partido.

La restricción de postularse al menos tres años antes de que hubieran sido registrados por un partido político es principalmente para dirigentes, militantes y afiliados, que tienen un nexo fuerte con el partido, lo cual, para la mayoría, no ocurre con las candidaturas externas.

"El presente caso plantea una cuestión interpretativa que es necesario dilucidar frente a la ambigüedad de la disposición aplicable, que es el artículo 118 del Código Electoral local, el cual parece ambiguo, relacionado con la calidad de los sujetos a los que está dirigida la norma", expuso Reyes Rodríguez.

"Desde mi perspectiva, el actor de este juicio no se encuentra entre los sujetos a los cuales la norma pretende regular o el legislador del Estado de México, ya que, aunque sí fue postulado por un partido político, Movimiento Ciudadano, en el proceso electoral inmediato anterior, este ciudadano participó como candidato externo al partido, es decir, sin ser militante, ni afiliado, ni dirigente o algún equivalente dentro de Movimiento Ciudadano".

Por esas razones, consideró que no se debería aplicar la restricción de la ley local.

La magistrada Otálora avaló esa propuesta.

"Si en el caso concreto el actor fue, en efecto, postulado por un partido político, pero lo fue en calidad de candidato externo, el que se le permita participar en este proceso electoral por la vía independiente, en mi criterio no trastoca la naturaleza o los fines que se protegen a través de las candidaturas independientes", mencionó Otálora.

El ahora aspirante a la candidatura independiente del Edomex intentó ser candidato de MC a la Gubernatura, pero ante la decisión de ese partido a postular a Juan Zepeda, optó por explorar la vía independiente.

De acuerdo con datos públicos del Sistema de Información Legislativa (SIL), Murat Macías fue diputado suplente por el PRI en la LIX Legislatura federal entre 2003 y 2005, del entonces diputado federal Alfredo del Mazo González, padre del actual Gobernador del Estado de México y también ex mandatario mexiquense.

Los argumentos en contraEn la contraparte a los argumentos del ponente, los magistrados Indalfer Infante y José Luis Vargas, así como la magistrada Mónica Soto, consideraron ante el Pleno que esa interpretación no era válida, pues la regulación estatal no distingue entre si se postula un candidato como externo o no, sino que limita ser postulado como candidato independiente si compitió a un cargo de elección popular por un partido político.

"Estimo que el actor se ubica en los supuestos previstos en los artículos 118 y 120 mencionados del Código Electoral del Estado de México, en tanto que fue candidato del partido político Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Naucalpan, Estado de México, en el proceso electoral ordinario 2021", manifestó el magistrado Infante.

"Contrario a lo que afirma el enjuiciante, el que su participación como candidato de Movimiento Ciudadano se diera a través de una candidatura externa, no lo exceptúa del cumplimiento a lo previsto en el señalado precepto legal en cuanto a que debe esperar por lo menos un proceso electoral ordinario para estar en aptitud de participar como candidato independiente", agregó.

Vargas y Soto coincidieron con esa apreciación y destacaron que aún siendo independiente, un partido que postula a un candidato externo, no hace distinciones y vuelca todo el aparato partidista a su favor, por lo que la ciudadanía lo puede identificar con él.

Ambas partes recurrieron a precedentes interpretativos de la Corte, pero con interpretaciones diversas. Los magistrados Fuentes y De la Mata, que contribuyeron a construir la mayoría, no expusieron en la sesión sus razones jurídicas, solo avalaron la propuesta del ponente.