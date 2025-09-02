Tormenta Tropical "Lorena" causa la muerte de un hombre en Tepic

TEPC, Nay

Las lluvias ocasionadas por la depresión tropical Doce-E, que esta mañana se convirtió en la Tormenta Tropical "Lorena", causaron la muerte de una persona en Tepic; de acuerdo con los reportes, la noche del lunes un hombre de aproximadamente 30 años fue arrastrado por el agua en la colonia Emiliano Zapata y después su cuerpo fue localizado atrapado bajo un vehículo.

Las precipitaciones nocturnas causaron inundaciones y corrientes en diversos puntos de la capital nayarita por lo que las autoridades hicieron un llamado para que la ciudadanía evite zonas riesgosas.

En Colima la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) exhortó a la población a permanecer atenta a las condiciones climáticas, pues "Lorena" presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de hasta 95 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste.

El pronóstico en la entidad es de lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en diversos municipios y las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y granizo, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Además, se esperan rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en las costas colimenses, por lo que se pidió a la población extremar precauciones por lluvias intensas, vientos y oleaje elevado y evitar actividades en zonas de playa y ríos crecidos.