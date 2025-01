Hallan culpable a ´Fofo´ de tentativa de feminicidio

Tlalnepantla, Edomex

El influencer Rodolfo "Fofo" Márquez fue declarado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa en la última audiencia celebrada este 24 de enero del 2025 en el penal de Barrientos y será el próximo 29 de enero cuando el juez de control dé a conocer su decisión respecto a la sentencia que le impondrá.

Rodolfo golpeó a una mujer de 52 años por un incidente de tránsito ocurrido en una plaza comercial de Naucalpan, y el hecho quedó registrado en video, donde se le vio pateando a la misma en múltiples ocasiones.

Esta tarde en la sala de juzgados de Barrientos, fue hallado culpable y en cinco días más se sabrá cuánto tiempo permanecerá preso en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán.

Apenas este miércoles el "Fofo" Márquez le suplicó al juez: "Su señoría, no me destruya la vida", "Soy un junior, no un delincuente", al tiempo de asegurar que Edith, la mujer a la que golpeó, lo insultó y le llamó "chamaco pendejo", el día de los hechos.

La defensa del influencer presentaría ese mismo miércoles 22 de enero a una testigo, que es novia del hoy encontrado culpable, sin embargo, se desistieron al señalar que presenta cuadros de ansiedad y depresión severa.

El juez consideró como un dato de prueba determinante el video que circuló y se viralizó en redes sociales para poder tomar una decisión sobre la culpabilidad de "Fofo", manifestando que en éste se muestra segundo por segundo y minuto a minuto la agresión.

"Se hizo justicia", declaró Edith tras conocer el fallo del juzgador, refiriéndose posteriormente a las mujeres a quienes dijo "Sí hay quien las escuche, siempre hay justicia".

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México le solicitó al juez la pena máxima de 48 años de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Sin embargo, será el miércoles 29 de enero cuando se dé a conocer la cantidad de años que deberá pasar encarcelado.