Amaga PAN al PRI con romper alianza

Marko Cortés advirtió a su homólogo priista, Alejandro Moreno, que la coalición no sólo es electoral.

Por ello, le pidió tener altura de miras y anteponer el interés de la nación por encima de temas personales.

"La razón de ser de la coalición Va por México no es electoral. Si hay que ganar elecciones para tener legisladores y buenos, gobiernos de coalición, podríamos ir eventualmente en alianzas electorales, pero si no se cuida la razón de ser de la alianza, lo que le dio sentido a esta coalición, no valdría la pena continuar.

"Hago un llamado a la dirigencia nacional del PRI, pero también a sus legisladores, que así como lo hicimos con valor y determinación, el Domingo de Resurrección, y dijimos no a la Ley Barttlet, con esa misma altura de miras y haciendo honor a los millones de votos que obtuvimos en el 2021, digamos no a la militarización", añadió.

Reveló que el sábado platicó con Moreno, pero solo le respondió que "revisará" la postura del PRI, contrario al líder del PRD, Jesús Zambrano, quien confirmó que sus legisladores rechazarán cualquier intento de militarización del País.

Confió en que el PRI retire la iniciativa de su diputada Yolanda de la Torre, quien plantea ampliar la actuación militar en tareas de inseguridad, o votar en contra.

"Platiqué ampliamente con Jesús Zambrano y por supuesto que estamos en completo acuerdo. A Alejandro, el pasado sábado, le expresé todas estas preocupaciones y me dijo que la revisaría y estamos esperando su respuesta", dijo.

Sin modificar la postura

- Sobre el cambio de postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador que acusó de militarizar el país en el sexenio de Felipe Calderón, Cortés argumentó que los panistas no han modificado su postura, pues en ese momento había una policía civil, como era la Policía Federal, y el Ejército intervino en casos específicos.

- Ahora, justificó, se está militarizando el país porque no sólo busca darle mayores facultades en materia de seguridad, sino que la milicia construye obras y opera programas.

- "Lo decimos con absoluta claridad, ofreciendo todo nuestro respeto y agradecimiento a las Fuerzas Armadas, ellos (los militares) deben ser los segundos respondientes, no los primeros", añadió.

- Insistió en que López Obrador y los morenistas debe ser congruentes con lo que han pregonado desde su creación, y respetar lo que ellos mismos prometieron al aprobar la Guardia Nacional.

No recibe PRI ultimátum de nadie: Alejandro Moreno

El Universal

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, rechazó cualquier ultimátum del Acción Nacional tras la amenaza de los dirigentes del PAN, Marko Cortés Mendoza, y PRD, Jesús Zambrano Grijalva, de que la alianza con el PRI se romperá si no retira su iniciativa para ampliar hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

"El PRI no recibe ultimátum ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir, en unidad y convicción, por el bien de México. Mañana a las 10:00 am presentaremos nuestra postura en conferencia de prensa".

En su cuenta de Twitter señaló lo siguiente:

Sugiere AMLO al PRI divorciarse del PAN

Proceso

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a legisladores del PAN a sumarse a la iniciativa del PRI, para que las fuerzas armadas se mantengan en labores de seguridad pública hasta 2028, con la cual dijo estar de acuerdo, "Que lo piensen, que en temas de seguridad no debemos de meter la cuestión partidista, no lo merece la gente".

Al PRI le sugirió que se deslinde "del conservadurismo y lo rancio" y en torno a los amagos de PAN y PRD, de romper la alianza política y electoral con el Revolucionario Institucional para apoyar propuestas de Morena, dijo que "cualquier partido lo que busca es salir adelante, y si les está yendo mal, sólo que sean masoquistas, ¿qué hacen? Sí por eso existen los divorcios, ¿no?

En torno a que su movimiento reciba al PRI para alianzas legislativas o incluso electorales, el mandatario federal respondió: "No, ese es otro asunto, a mí lo que me importa es que podamos juntos llevar a cabo la transformación que requiere el país en bien de todos".

Sin embargo, aprovechó para decir cuál es la diferencia entre el PRI y el PAN, a partir del gobierno de Carlos Salinas:

"Es como la diferencia que puede haber entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, pero ya cuando iniciamos nosotros con la 4T ya es el descaro, fuera máscaras, y hacen un bloque; entonces ¿dónde está la declaración de principios, el programa de acción, la identidad, dónde quedó? de un partido y de otro, porque si Manuel Gómez Morín resucitara, se volvería a morir, y ya ni hablar de López Mateos".

El Presidente reprochó: "Que no me vengan con que están en contra del uso de la fuerza y del militarismo porque no les queda, eso es hipocresía".

Dijo que es necesario "un acuerdo y que se someta la actuación hacia adelante a una consulta y que haya un acuerdo de todas las fuerzas políticas en el Congreso, que se dé el plazo y se diga ´vamos a hacer una consulta´ y le preguntamos a la gente", en torno a la ampliación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.