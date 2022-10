Tengan vergüenza, lanza AMLO a fiscales cuestionados

Cd. Victoria, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Fiscales transexenales en los estados deberían tener un poco de vergüenza, dignidad y renunciar si no han tenido buenos resultados o si han incurrido en algún delito.

"Nosotros no vamos a plantear una reforma (sobre la temporalidad de los Fiscales), yo creo que esto lo tienen que resolver las mismas autoridades locales y tener un poco de vergüenza. Porque si ya llevan seis años y no hay buenos resultados, pues hay que tener dignidad y decir ahí está mi renuncia, ya me voy.

"Es realmente un absurdo, los mismos Procuradores si no hay resultados deberían de renunciar, de salirse, pero ahí están aferrados y lo peor es que algunos hasta cometen delitos o se asocian con la delincuencia", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, el Mandatario federal acompañado del Gobernador Américo Villarreal cuestionó los periodos que los Fiscales suelen ostentar en los estados.

"Los periodos presidenciales antes eran de cuatro años, en Estados Unidos siguen siendo de cuatro con posibilidades de reelección. Acá se decidió que fueran seis años (de Presidencia) sin reelección y es muy bueno eso.

"Pero, en el caso de los procuradores resolvieron... ¿10 años? promedio 8 años, el de Guanajuato lleva 14 y le faltan dos, se les pasó la mano, es mucho", señaló.

López Obrador mencionó que hay veces en que el cambio de Fiscales ayuda a que la situación de seguridad en un estado mejore y puso como ejemplo a Veracruz.

"Hay veces que está muy mal la situación de seguridad en un Estado, sale el Fiscal o Procurador y las cosas mejoran y se puede probar, el caso de Veracruz. Estaba mal, mal, mal, Estado vecino de aquí de Tamaulipas.

"Desde luego hubo muchos cambios, pero es notorio que mejoró la situación de seguridad (con el cambio de Procurador), hay que seguir tratando este tema y si no hay buenos resultados no puede haber impunidad, nadie debe sentirse absoluto en ningún nivel del Estado", agregó.