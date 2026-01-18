El jitomate se abarata en todo el país en 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- El precio del jitomate en México acumuló 12 meses consecutivos a la baja durante 2025, un comportamiento inédito desde que existen registros comparables del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que datan de enero de 1971, de acuerdo con el monitoreo realizado en 55 de las principales ciudades del país.

Según el organismo, en diciembre pasado el precio promedio de la hortaliza se redujo 21.8% respecto al mismo mes de 2024, consolidando un año completo de abaratamiento continuo. Esta tendencia contrasta con la alta volatilidad histórica del producto, considerado uno de los básicos en la dieta mexicana.

En la Ciudad de México y su zona metropolitana, el kilogramo de jitomate saladet a granel se vendió en promedio en 26.25 pesos durante diciembre, lo que representó una disminución de 3.25 pesos en comparación con un año antes. En Guadalajara, Jalisco, el precio promedio fue de 24.65 pesos, casi la mitad de lo registrado en diciembre de 2024.

Por su parte, en Monterrey, Nuevo León, el kilogramo de jitomate alcanzó un precio promedio de 30.43 pesos, lo que implicó una reducción anual de 12.87 pesos, según los datos difundidos por el Inegi, presidido por Graciela Márquez Colín.