Temporada de huracanes en el Atlántico presenta inusual tranquilidad

La actual temporada de huracanes en el Atlántico presenta características inusualmente tranquilas en la región, pues las condiciones atmosféricas han frenado el desarrollo de sistemas tropicales, que suelen amenazar a la Península de Yucatán.

Sobre el tema, Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), indicó que hasta la fecha, la temporada registra sólo seis ciclones tropicales, cinco de ellos tormentas y uno clasificado como huracán categoría 5, sin impactos en tierra ni pérdidas humanas.

Puntualizó que septiembre de este año, considerado el mes en el que se forman los ciclones más potentes, como "Gilberto" e "Isidoro" que afectaron a Yucatán, en 1998 y 2002, respectivamente, marca un hecho histórico, "pues desde 2009 no se registraba inactividad ciclónica en la cuenca del Atlántico en un mes de septiembre".

Vázquez Montalvo explicó que la inactividad ciclónica es resultado de condiciones atmosféricas adversas, como aire seco generado, la presencia de polvo del Sahara y vaguadas en el sureste de Estados Unidos, factores que han reforzado el viento cortante en el Atlántico.

Sin embargo, el meteorólogo advirtió que no se debe bajar la guardia, pues los modelos a mediano plazo prevén un cambio atmosférico a partir de la segunda quincena de septiembre y durante octubre.

"La población de Yucatán debe estar atenta a estos cambios climáticos y tener listos sus planes de contingencia, así como estar informados por los canales oficiales", manifestó Vázquez Montalvo.

Indicó que este fin de semana, el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y del Golfo de México, y los efectos de una vaguada monzónica provocarán lluvias de variada intensidad en diferentes zonas del estado.