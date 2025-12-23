Víspera navideña mantiene heladas en el norte y centro de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes persistirá el ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius en zonas serranas del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte diario indicó que se prevén temperaturas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango y de -5 a 0 grados, también con heladas, en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Qué temperaturas se esperan en México?

También, se esperan valores de 0 a 5 grados en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

En paralelo al frío, el país registrará lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Tabasco (sur), Chiapas (norte) y Quintana Roo (norte y centro). También se pronostican lluvias fuertes, de 25 a 50 mm, en Baja California, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Acciones del SMN ante el clima adverso

Además, se esperan intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm, en Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y diversas regiones de Veracruz y Puebla, así como lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm, en Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos y la Ciudad de México.

Las precipitaciones serán provocadas por la combinación de un canal de baja presión en el oriente y sureste del país, una circulación ciclónica en niveles medios y altos sobre el noreste, inestabilidad atmosférica en la península de Yucatán, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, así como una vaguada en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados, por lo que se exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Recomendaciones para enfrentar el frío

El SMN alertó que se espera viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y de 30 a 50 km/h en entidades del centro y sureste del país.

Adicionalmente, se espera oleaje de 1.5 a 2.5 metros en el golfo de Tehuantepec y de 1 a 2 metros en costas de Yucatán y Quintana Roo, condiciones que podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Ante el descenso de temperaturas, se recomendó a la población abrigarse adecuadamente, mantenerse hidratada, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, además de seguir los avisos del Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de Protección Civil.