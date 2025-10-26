Municipios de Chihuahua registran primeras temperaturas bajo cero

Durante este fin de semana diversos municipios de la entidad, sobre todo de la zona serrana, amanecieron con temperaturas bajo cero, debido al ingreso del frente frío número 10 a la región.

Esta mañana de domingo, el municipio de El Vergel registró una temperatura mínima de -2.4°, mientras que Guachochi en la Sierra de Chihuahua de -0.7 y Majalca -0.1°, esto según reportes de Chihuahua Tiempo Severo.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, para el fin de semana se tenía previsto un notable descenso de temperatura, lluvias y fuertes vientos en diversas regiones de la entidad, debido al ingreso del frente frío número 10. De acuerdo con el reporte que emitió la dependencia, las condiciones para el domingo 26, en la región serrana es que tendrán un clima muy frío y posibles heladas en partes altas.

¿Qué recomendaciones se brindan a la población?