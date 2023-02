Sería última ´elección genuina´

El llamado Plan B compacta áreas de operación del INE y desaparece nombramientos de consejeros en los estados con el argumento de hacer más austeros los procesos electorales y generando ahorros que van de los 3 mil 500 millones a los 5 mil millones de pesos.

En su discurso, ambos funcionarios coincidieron en que, de prosperar el Plan B, la elección extraordinaria de Tamaulipas que se realizó este domingo podría ser el último proceso electoral con certeza plena en su resultado.

"De prosperar el Plan B del Gobierno, todas esas certezas estarán en riesgo, hago votos porque éstas no sean las últimas elecciones libres y genuinas, y que la ciudadanía y la Suprema Corte eviten un daño mayor a la democracia mexicana", dijo el consejero Murayama.

Córdova resaltó la preparación de la jornada y la participación de funcionarios electorales que han llegado a sus puestos con base en concursos y que hoy son tratados como burócratas prescindibles y sin capacidades probadas.

DEFENSA DEL INE

Integrantes del movimiento NL24 anunciaron que el domingo harán una manifestación masiva en la Explanada de los Héroes en defensa del INE y en contra del denominado Plan B de reforma electoral impulsado por López Obrador, alegando que atenta contra el organismo electoral.

Javier Lozano, vocero del movimiento NL24, señaló que así como salieron a defender al INE en la marcha multitudinaria del 13 de noviembre del año pasado que frenó la reforma constitucional, es momento de volverse a unir para ahora ponerle freno a esta nueva propuesta que le pega al Instituto.

"El 13 de noviembre pasado salimos a las calle para defender al INE y echar para atrás la reforma constitucional, fue una situación inédita en el País y logramos detener esa reforma", dijo Lozano.

"Lo que estamos haciendo es convocar a la gente aquí en este mismo lugar, el próximo domingo a las 11 de la mañana vengamos todos a defender nuevamente al INE, manifestarnos para que la Suprema Corte de la Nación aplicando la Constitución de para atrás a esas reformas que en estas semanas las van a pasar.

"Se va replicar a nivel nacional, ya van más de 75 ciudades anotadas, nos vamos a concentrar, habrá arengas y lo importante es que la gente entienda que necesitamos salir a defender al INE, nuestra democracia, nuestro voto".

En la marcha de noviembre pasado, en Nuevo León hubo unas 25 mil personas, pero estimó que esperan que el número de gente que acuda el próximo domingo sea mayor.

Recalcó que el Plan B de AMLO deja al INE sin recursos y pone en riesgo la elección del 2024.

"No va haber dinero para poner casillas, no habrá capacitadores para preparar a los ciudadanos para ayudar en elecciones, no vamos a llegar a todas las partes del país", detalló, "es una (propuesta) violataria de nuestros derechos como ciudadanos".

Las manifestaciones a nivel nacional, agregó, se harán de manera simultánea y pidió a ciudadanos y partidos políticos salir a defender la democracia que tanto le ha costado al País.