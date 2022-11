Teme ser víctima de feminicidio y pide que autoridades de Tamaulipas revisen su caso

CIUDAD DE MÉXICO. – Naget S. Abraham, quien el año pasado sobrevivió al intento de feminicidio cometido por su entonces esposo Alfonso García Monroy, solicitó la ayuda de la población para que las autoridades de Tamaulipas revisen su caso, porque teme por su vida y no quiere ser una víctima más de feminicidio .

Esto porque su agresor, quien fue detenido cuando sucedieron los hechos, después le dictaron arraigo domiciliario en lo que lleva su proceso, pero no lo cumple y se pasea libre por las calles.

"Necesito de su ayuda para máxima difusión y que esto llegue a las autoridades correspondientes para que revisen mi caso, no se sigan permitiendo tantas injusticias y así cambien la medida cautelar, ya que él si es un peligro para mí, para mi hija y para cualquier mujer, porque no soy su única víctima y tampoco la única denuncia por violencia que tiene en su contra", señaló en su cuenta de Instagram.

Pidió auxilio para que su caso no quede impune y que, por negligencia de las autoridades, se convierta "en una más" de las víctimas de feminicidio, pues ella sí está haciendo todo lo correspondiente para salvaguardar su vida.

"Pero él tiene compradas autoridades muy pesadas en Tamaulipas y realmente temo por mi vida. Me da miedo que, algún día, así como de repente estuvo libre, le quiten los delitos y pueda exigir derechos sobre mi hija, ya que en todas las denuncias es lo que pretenden él y su abogado. Me acosan por redes sociales y las autoridades no hacen nada", indicó.

En ese sentido, responsabilizó a García Monroy si algo le pasa a ella o a su familia.

También compartió un video en el que, en pocas palabras, narró su caso y dijo que cuando se es víctima de violencia de género, la típica frase que todo el mundo te dice es que no estás sola, pero realmente sí lo estás y demostró por qué contando lo que le sucedió.

"Soy Naget Abraham, tengo 25 años, una hija de dos años y el 3 de enero de 2021 Eduardo Alfonso García Monroy intentó acabar con mi vida, junto con la de mi hija en un hotel de Tampico, Tamaulipas. Me apuñaló dos veces y me golpeó hasta darme por muerta. A mi bebé, cuando únicamente tenía 7 meses, le desfiguró la cara y aun así está libre", señaló.

Con fotografías de las sentencias mostró que un magistrado decidió que él no era un riesgo ni para mí ni para mi hija y determinó que puede pasar todo su proceso en libertad. Además, una juez federal dictó que eso no era un delito de género, que simplemente fue una pelea entre dos personas, sin distinción de sexo.

"Le dictaron arraigo domiciliario, pero no lo está cumpliendo y el día de ayer, en una audiencia, se le demostró a la juez, en donde se le enseñaron fotos y videos de cómo entra y sale de su domicilio. Se comprobó con testigos y dictámenes oficiales de los encargados de medidas cautelares", añadió en el video que fue grabado para TikTok.

Una usuaria le comentó que lo había visto hace días en Tampico, libre como si nada y que le dio coraje.

Otro le recomendó poner su cuenta de TikTok publica para darle la mayor difusión posible a su caso.

A los demás usuarios les dio coraje que el sistema cuide al agresor y violente a las víctimas, que ella está viviendo violencia de género, vicaria e institucional.

Después de la agresión que sufrió, Naget Abraham levantó una denuncia judicial contra García Monroy por tentativa de homicidio, lesiones y violencia intrafamiliar, porque el 3 de enero de 2021 intentó asesinarla después de golpearla a ella y a su hija que tenía 7 meses, al interior del hotel HS Hotsson, en Tampico, Tamaulipas.

La víctima narró que, tras las celebraciones de fin de año, los tres estaban en el hotel, cuando el hombre lanzó su teléfono celular contra el rostro dela bebé después de discutir con el agresor porque ella no quería tener otro hijo con él.

Después empujó a la bebé que cayó al suelo y comenzó a estrangular a Naget, la arrojó al suelo para patearle la cara, las costillas, el estómago, arrastrarla del cabello por toda la habitación. Después la subió a la cama y la comenzó a morder.

Al ver que la mujer seguía viva, le comenzó a introducir objetos en la boca para que se atragantara y posteriormente intentó clavarle un cuchillo en las costillas y la espalda. Luego le dio un fuerte golpe en la cabeza y la estranguló hasta que perdió el conocimiento.

Cuando despertó, estaba atada de pies y manos y cuando su agresor hablaba en el baño con alguien por teléfono para preguntarle dónde podía esconder el cuerpo, ella logró desamarrarse y salir corriendo con su bebé. Fue trasladada a un hospital apoyada por el personal del hotel. Ambas sobrevivieron.

El 13 de abril de ese año fue detenido por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, lesiones y violencia familiar. El juez estableció como medida cautelar la prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Esta medida es la que Naget quiere revertir para que no le vuelva a hacer daño ni a ella ni a su hija.