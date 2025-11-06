Reportan temblores en Oaxaca, Veracruz y Baja California Sur

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio Sismológico Nacional informó la mañana de este jueves 6 de noviembre que se registraron varios sismos en México, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños materiales.

¿Qué ocurrió?

Uno de los sismos tuvo una intensidad preliminar de 5.1 grados y su epicentro se localizaba a 66 kilómetros al este de Matías Romero, Oaxaca. Posteriormente, el SSN ajustó la intensidad del temblor a 4.9 grados de magnitud y señaló que el epicentro se localizó a 79 kilómetros al suroeste de Las Choapas, Veracruz. Horas antes se reportó un sismo de 4.5 grados en Santa Rosalía, Baja California Sur.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades han indicado que están monitoreando la situación y que se mantendrán alertas ante cualquier eventualidad. Hasta el momento, no se han recibido reportes de daños significativos en las áreas afectadas. El Servicio Sismológico Nacional continúa su labor de seguimiento y análisis de los eventos sísmicos.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Los sismos, aunque no han causado daños, son un recordatorio de la actividad sísmica en la región. Es importante que la población esté preparada y conozca las medidas de seguridad ante temblores. Las autoridades recomiendan estar atentos a las alertas y seguir las indicaciones pertinentes para garantizar la seguridad de todos.