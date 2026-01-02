Sismo de 6.5 en CDMX. ¿Cómo revisar tu casa tras un temblor fuerte?

Este viernes 2 de enero a las 07:58 de la mañana se registró un fuerte sismo en el sur del país, lo que provocó que las alertas sísmicas se activaran en altavoces y celulares. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor presentó una magnitud de 6.5 grados con un epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

El movimiento telúrico fue perceptible en varios estados del centro y sur del territorio mexicano, principalmente en algunas regiones de Veracruz, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y la capital del país.

Acciones de la autoridad tras el sismo

Derivado de la actividad sísmica, se reportaron diversas afectaciones en estructuras y edificios de la Ciudad de México, así como cortes de luz en diversos puntos del país. Además, de acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, luego de activarse los protocolos de evacuación, monitoreo y evaluación de daños, se reportó un total de 12 personas lesionadas.

Cómo revisar daños en viviendas después del temblor

En medio de la incertidumbre y la adrenalina que deja un sismo, surgen múltiples preguntas sobre cómo priorizar el bienestar personal y familiar. Uno de los aspectos clave es revisar el estado de la vivienda, ya que cualquier daño estructural o falla oculta podría representar un riesgo para quienes la habitan.

Por ello, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en colaboración con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFEED) y otras instituciones presentaron una serie de métodos para evaluar daños en inmuebles, como lo son escuelas, oficinas, comercios y viviendas.

¿Qué se debe observar tras un sismo?

Grietas diagonales en muros

Las grietas más peligrosas son aquellas que atraviesan los muros en diagonal, principalmente si se ubican en muros de carga. Este tipo de grietas indican que la estructura absorbió movimientos de torsión o fuerza lateral y si llegan a las esquinas, bordes de ventanas o puertas puede representar un daño severo.

Separación entre elementos estructurales

Es importante revisar que los muros aún se mantengan unidos con los techos, columnas, losas o escaleras, sin espacios entre ellos, ya que su desprendimiento puede significar que el inmueble ha perdido su integridad estructural y convertirse en una situación de alto riesgo.

Columnas inclinadas o agrietadas

Las columnas son los pilares del edificio, si se observa una columna inclinada, con grietas verticales o desprendimiento de recubrimiento, podría estar al borde del colapso, lo que representa una señal para evacuar inmediatamente.

Escaleras fracturadas o separadas

Si se identifica que la escalera de tu vivienda se ha desplazado, agrietado o separado del resto de la estructura, significa que el edificio tuvo deformaciones y podría ser un riesgo para la circulación, indicando movimientos en los entrepisos.

Deformaciones de marcos, puertas o ventanas

Si se detecta que una puerta ya no cierra de manera normal o una ventana está trabada, puede ser una señal de que los marcos se han deformado, evidenciando movimientos internos en el esqueleto del edificio.

Fisuras en techos, plafones y losas

Si los techos presentan grietas extensas, ondulaciones o crujidos al caminar deben revisarse, además si debe prestarse atención a las losas de entrepiso, pues una falla en ellas es clave para la estabilidad del edificio.

Daños en elementos no estructurales

También es relevante identificar desprendimientos de canceles, vidrios, plafones, lámparas colgantes o ductos, pues, aunque no afecten directamente a la vivienda, pueden ser causas de lesiones para los habitantes.

Cabe señalar, que estas revisiones estructurales deberán verificarse únicamente por ingenieros estructuristas capacitados, con formación en evaluación tras actividad sísmica. Luego de la evaluación necesaria, se determinará si la vivienda o edificio puede seguir usándose con normalidad o si debe recibir reparaciones inmediatas.

Impacto del sismo en la Ciudad de México

¿Qué se debe hacer si se identifica algún daño?

Evacuar si se detecta cualquiera de las señales anteriores. Documentar con fotos de lo que se identifique. Reportar a las autoridades locales. No tocar las estructuras dañadas ni retirar escombros. Participar en simulacros y capacitaciones de Protección Civil.