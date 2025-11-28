Sismo sacude Chiapas y Guatemala este viernes

Un sismo de magnitud 5.8 se registró la tarde de este viernes al noreste de la comunidad Belisario Domínguez, del municipio de Huixtla, el cual se sintió en gran parte del territorio chiapaneco, así como en Guatemala.

El Servicio Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 14:06:08 horas y tuvo lugar a 18 km al noreste de Huixtla. Aunque en un inicio dio una magnitud preliminar de 5.9, minutos después ajustó a 5.8.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La institución también informó sobre otro sismo, a la misma hora y magnitud, en Motozintla. El gobierno del estado de Chiapas de inmediato activó su plan de monitoreo y vigilancia en las regiones Costa, Sierra, Frailesca y Fronteriza, donde el fenómeno se sintió con mayor intensidad. Protección Civil de Chiapas dijo que se activó el monitoreo en varios municipios donde se sintió el sismo con mayor intensidad.

Por su parte, el gobierno de Guatemala informó que el movimiento tuvo su origen al noreste de la comunidad Belisario Domínguez, por donde pasa la carretera 211, a una profundidad de 133 kilómetros. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) de ese país reportó que el sismo tuvo una magnitud de 5.8, con epicentro en la comunidad Belisario Domínguez, municipio de Motozintla, en la Sierra Madre de Chiapas, hacia las 14:09 horas.

¿Qué consecuencias dejó el sismo?

El movimiento tuvo su origen a una profundidad de 133.34 kilómetros, cerca de las costas del Pacífico (unos 25 kilómetros) y colindante con Guatemala. Las autoridades continúan evaluando la situación y se mantienen alertas ante posibles réplicas.