Ordenan a AMLO, otra vez, no meterse en tema electoral

La Comisión de Quejas del Instituto declaró procedente una queja de Xóchitl Gálvez, en la que denuncia que en las conferencias mañaneras del 10, 11, 14 y 17 de julio, el Primer Mandatario se refirió a ella con descalificaciones, además de hacer comentarios sobre el proceso electoral.

En el acuerdo aprobado por unanimidad, se aclara al tabasqueño que "en reiteradas ocasiones" le han dado la misma orden, por lo que nuevamente le insisten que como Presidente de la República debe tener un "especial cuidado" en sus comentarios.

"Se dicta medida cautelar porque se trata de manifestaciones vinculadas al proceso electoral federal próximo a iniciarse y en las que se hace alusión a la quejosa, por lo que se considera se puede vulnerar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad.

"Se advierten conductas antijurídicas, cuya repetición deben evitarse en el futuro, a fin de que no se violen de manera irreparable los principios constitucionales que deben garantizarse en todo tiempo, incluso, previo al proceso", indica el acuerdo.

Se le ordenó eliminar de dichas conferencias sus comentarios sobre Gálvez y temas electorales.

Este es la segunda orden de no intromisión en menos de una semana, sin embargo, el Presidente no ha cumplido, e incluso, abrió una sección denominada "No lo digo yo".

Libra violencia política

En la misma sesión, por dos votos a favor, de Rita López y Jorge Montaño, se declaró improcedente una queja contra López Obrador por violencia política en razón de género contra Gálvez, por las descalificaciones que le hizo en las conferencias del 3, 4, 5 y 7 de julio.

La Unidad de lo Contencioso consideró que los comentarios no estaban dirigidos a denostar a la quejosa por su condición de mujer ni la subordinaba por una presunta afinidad con otros políticos varones, sino a criticar las relaciones de la senadora a partir de sus afinidades políticas.

La consejera Rita, quien encabeza movimientos en contra de la violencia política, argumentó que ambos son funcionarios públicos, por lo que el Tribunal ha dicho que no se configura una infracción en materia electoral cuando se trata de señalamientos en el desempeño como funcionarios.

"De manera que la manifestación de ideas, apreciadas en su contexto, aportan elementos que permiten la formación de una opinión pública, libre, y una cultura democrática", argumentó.

Sin embargo, la consejera Claudia Zavala y Dania Ravel -quien no vota en la Comisión, pero asistió para fijar su postura- consideraron que sí era violencia política de género, pues se refería a a la senadora como pelele, títere, empleada de la oligarquía, subordinada a un grupo de hombres, que sólo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo y que la usan para saquear y robar.

"Sí constituyen violencia de género como si la mujer denunciante no contara con una historia de vida profesional, que pudiera por sí misma respaldar su aspiración, esas frases además tienen un impacto negativo desproporcionado en la imagen de ella, pues buscan generar una idea sobre sus capacidades y atributos", apuntó Zavala.

Ravel afirmó que no se puede permitir que desde la Presidencia se afirme que una mujer es incapaz de tomar decisiones, y que son hombres los que deciden por ella, pues es una lucha constante.

Se enfrenta Morena y Frente por gastos de sus aspirantes

El INE aprobó el convenio del PRI, PAN y PRD para la "Construcción del Frente Amplio por México", con la advertencia de que éste no podrá ser para fines electorales.

Esto pese a que en los hechos, la Oposición usará dicho mecanismo para elegir a su candidato presidencial, que llevará el nombre de "Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio Opositor.

El convenio dio pie al enfrentamiento entre representantes de Morena con los del PAN y PRD por los gastos de sus aspirantes presidenciales.

"Haremos algo muy distinto a lo que están desarrollando las corcholatas presidenciales, que llevan más de un año gastando miles de millones de pesos en propaganda indebida, donde aún no sabemos de dónde vienen las enormes y costosas campañas que estamos viendo con los espectaculares en todo el país.

"Por más que el presidente de su partido les diga que ya no gasten en espectaculares, que el Presidente de la República les diga que eso es ilegal, ellos lo siguen haciendo", afirmó Ángel Ávila.

El representante de Morena, Eurípides Flores, aseguró que en el Frente no hay claridad sobre quién está pagando los recorridos de sus aspirantes, ni cuánto están costando "las menciones positivas" que tienen sus competidores.

Además, dijo, en el proceso de su partido no participan servidores públicos y es transparente.

"Allá (en el Frente) pues por supuesto son eventos de café, reuniones chiquitas porque ese es el ánimo que tienen los de la Oposición, siempre quieren hacer todo en lo oscurito, escondidos. Nosotros tenemos abiertos los eventos a la ciudadanía que está a favor de la transformación, llenan las plazas públicas, aunque no les guste", añadió el morenista.

La consejera Claudia Zavala propuso que en el convenio se estableciera que no podrían acceder a la prerrogativa de radio y televisión para promover el Frente, sin embargo, fue rechazado por seis votos, así que se aprueba usar ese beneficio, siempre y cuando no sea para fines electorales.