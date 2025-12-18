Tejedoras de la Patria tejen soberanía del país

La senadora Olga Sosa Ruiz recalcó que dentro de los diez compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciados el pasado 8 de marzo se encuentra la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, un voluntariado de mujeres cuyo propósito es recuperar el tejido social y orientar a las mujeres víctimas de violencia para acudir a los centros LIBRES en el que reciben atención psicológica y asesoría jurídica, además de fomentar a través de capacitaciones, el empoderamiento femenino.

La senadora por Tamaulipas, informó que las mujeres son protagonistas del segundo piso de la cuarta transformación de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al crear la secretaría de la mujer y enviar la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva que define el derecho a vivir una vida libre de violencias, erradicar la brecha salarial y reforzar los esquemas de protección del Estado mediante fiscalías especializadas e incorporación de la perspectiva de género.

"Si el presidente AMLO combatió el racismo y la discriminación, la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha alentado a combatir el machismo" dijo la senadora Olga Sosa y pidió incluir la justicia, la dignidad y la igualdad en la generación de las narrativas diarias de las mujeres, "a las niñas, les tengo un mensaje de la presidenta, nos ha enseñado que pueden ser, lo que quieran ser".

Recordó la reforma para incluir a las mujeres anónimas, las heroínas de la Independencia y Revolución, las Sufragistas y Educadoras que abrieron camino para la conquista de los derechos.

La senadora también enfatizó que a un año de asumir la presidencia de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum cumplió con la pensión mujeres bienestar que beneficia a 92 mil mujeres tamaulipecas en edades de 60 a 64 años; también entregó la cartilla de los derechos de las mujeres, enfocada en dar a conocer los derechos de las mujeres, aseverando que "cuando una mujer conoce sus derechos, sé transforma y transforma al mundo"

La senadora Olga Sosa, reunida con las tejedoras de Miguel Alemán y Matamoros, señaló que ser mujer no significa ser más, pero tampoco menos. Emociona que son tiempos de mujeres; con la Dra. Ninfa Rodríguez y Maestra Angélica Maldonado, compartieron la lectura de la Cartilla de los Derechos de las mujeres y las líneas en la toma de protesta de la Presidenta:

"A las mujeres anónimas, las heroínas anónimas que, desde su hogar, las calles o sus lugares de trabajo, lucharon por ver este momento.

Llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslo todo, llegan nuestras amigas y compañeras, llegan nuestras hijas hermosas y valientes, llegan nuestras hermanas.

Llegan nuestras nietas; llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino.

Llegan ellas, todas ellas, que nos pensaron libres y felices."



