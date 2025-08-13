Recomiendan no comprar arte que nació de la nada

La historia del arte es también la historia de un engaño. Si el artista, ya sea un maestro antiguo, moderno o contemporáneo, tiene demanda y precios elevados, siempre habrá quienes intenten suerte en el fraude. Y es más fácil cuando se trata de creadores sin un catálogo completo razonado o que murieran a edad temprana; obras desconocidas que aparecen de pronto (generalmente ignorando la procedencia); falsificaciones de certificados de autenticidad original del artista; piezas que surgen en áticos, buhardillas o cualquier sitio que dibuje la imaginación de un tesoro escondido. Todos los años hay casos en España y fuera. Goya, Sorolla, Miró, Mark Rothko, Keith Haring, Warhol, Van Gogh o Basquiat.

Un caso reciente y sonado es el de la venta de un supuesto Caravaggio en Madrid por la ridícula cantidad de 270.000 euros. A petición del juez y de la denuncia de los compradores, expertos del Museo del Prado confirmaron por escrito la falsedad de la atribución. El caso está en los tribunales.

Frente a los oportunistas, la tecnología. En el Prado, los estudios de dendrocronología que efectúa la doctora en Bellas Artes Maite Jover de Celis en el Laboratorio de Análisis son capaces de analizar los anillos de crecimiento de la madera y determinar en qué año se taló el roble sobre el que se pintó una obra, desde El Descendimiento de Van der Weyden al Jardín de las Delicias del Bosco. "Esta técnica ha echado por tierra autorías, claro, pero también ha hecho posible una historia del arte más precisa y auténtica", comenta Jaime García-Máiquez, miembro del Gabinete de Investigación y Restauración del museo.

Hay pruebas básicas. El azul de Prusia se descubrió a principios del siglo XVIII. Un bello color que sustituyó al caro lapislázuli. "Si se encuentra un pigmento en una pintura que no se corresponde con la época adecuada, saltan las alarmas", describe el experto. Las radiografías, el infrarrojo y las espectrografías aportan mucha información. Pero las respuestas las deben hallar quienes conocen los lienzos. La tarea no resulta fácil. "Cuando hablamos de reconocer entre una obra falsa o simplemente una copia posterior, hay que tener en cuenta que los estafadores no solo tienen que imitar los pigmentos, sino que además tienen que pintar con la calidad de un Greco, un Murillo o un Goya", remarca García-Máiquez.

Es difícil. Pero los intentos de estafa son continuos. Y nunca ha sido más complicado que ahora que un teórico van gogh sea validado. Hace más de una década que fundaciones dedicadas a Andy Warhol, Keith Haring o Jean Michael Basquiat dejaron de certificar piezas para evitar las constantes demandas millonarias que recibían después si se probaba que no eran auténticas. "El riesgo de litigar era alto", asegura Maxwell Anderson, antiguo director del Museo Whitney de Nueva York, quien ahora trabaja para una compañía que combina métodos científicos, curatoriales y herramientas académicas para analizar la veracidad de las obras de arte. La tecnología, de nuevo, es una gran aliada. "Los infrarrojos detectan cómo se ha ejecutado una obra y la luz ultravioleta revela los añadidos y repintes", explica Jorge García, jefe de Restauración del Museo Reina Sofía. Juan Gris usaba unos dibujos geométricos muy detallados sobre el lienzo. Si faltan o está mal resueltos, puede haber problemas. Conclusión: "Las obras que aparecen de la nada, mejor no comprarlas", avisa el experto.