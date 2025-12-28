Es México ganador de los aranceles de Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- El ganador del aumento de los aranceles de Estados Unidos es México, reporta el medio estadounidense "The Wall Street Journal", que señala que, por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), "hoy en día, casi 85% de las exportaciones totales de México permanecen libres de aranceles" bajo ese pacto comercial.

Menciona que las exportaciones del país a Estados Unidos han aumentado desde que el presidente Donald Trump impuso nuevos aranceles a los países este año.

En el reporte, explica que "debido a que la tasa arancelaria final de México terminó siendo más baja que la de la mayoría de los demás países, la disparidad ha ayudado a las exportaciones mexicanas a llenar parte del vacío dejado por los productos chinos sujetos a gravámenes más altos".

El WSJ ejemplifica que "según el Modelo Presupuestario de Penn Wharton, la tasa arancelaria efectiva de México es de 4.7%, en comparación con 37.1% de China. La tasa efectiva global a nivel mundial es de alrededor de 10%, según Penn Wharton, lo que refleja todos los niveles de impuestos, deducciones, créditos y exenciones".

Detalla que "incluso con los elevados aranceles sobre los automóviles, el acero y el aluminio con destino a EU, las exportaciones manufactureras mexicanas a este país aumentaron casi 9% de enero a noviembre, en comparación con los primeros 11 meses de 2024", según datos del gobierno mexicano. Además, "las exportaciones de la industria automotriz a EU cayeron cerca de 6% durante el periodo, pero las exportaciones de otros productos manufacturados aumentaron 17%".

El medio añade que "el comercio de bienes entre Estados Unidos y México está en camino de alcanzar un récord de casi 900 mil millones de dólares este año". No obstante, México aún tiene "los aranceles más altos en una generación: 25% sobre contenido no estadounidense en automóviles, hasta 50% sobre aluminio y acero, y 25% sobre exportaciones que no cumplen con el T-MEC".

El WSJ destaca que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha declarado que México ha logrado captar alrededor de 25% de la reducción del déficit comercial de Estados Unidos con China. Este cambio demuestra "el importante papel que México desempeña en los esfuerzos de resiliencia de la cadena de suministro de Estados Unidos", según Greer.