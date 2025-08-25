Protestan contra tarifas de transporte

Integrantes del colectivo "No al Tarifazo" y estudiantes se manifestaron, este domingo, en la capital mexiquense, para pedir al Ejecutivo que no autorice un incremento en la tarifa del transporte público, pues, aseguraron, de hacerlo, sería un golpe al bolsillo de quienes menos tienen.

Los manifestantes afirmaron que el alza sería quitarle el dinero a los pobres para dárselo a los empresarios transportistas, quienes, en su mayoría, acusaron, operan en condiciones de irregularidad.