Vence extensión de tarifa de visa a EU a fin de mes

"¿Pagaste la tarifa de tu visa?, ¿Hiciste la cita? No te demores o podrías perder tu tarifa", alertó.

Y es que a partir del 1 de octubre las tarifas de visas de no inmigrante sólo serán válidas por un año, y cualquier tarifa pagada antes del 1 de octubre de 2022 vencerá.

Para no perderla, solicitantes con recibos de tarifas vencidos deben programar una cita a más tardar antes del 30 de septiembre para evitar pagarla nuevamente.

"No es necesario que la entrevista sea antes del 30 de septiembre, pero sí se debe hacer una cita en el sistema; incluso si está programada para dentro de varios meses en el futuro. Si ya tienes una cita programada, no es necesario que hagas nada más. Esto aplica a todas las tarifas de visas de no inmigrantes", comunicó la Embajada.