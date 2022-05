También cuidamos a miembros de bandas, son humanos.-AMLO

"Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida presuntos delincuentes, civiles y soldados y marinos y no les importaba a los de arriba, porque es muy fácil decir 'haga valer la autoridad', 'no me va temblar la mano', eso decían cuando estaba la vida de por medio de otros".

Aseguró que las Fuerzas Armadas tienen la capacidad y entrenamiento para evitar las muertes, pues se han priorizado labores de inteligencia que el uso de la violencia.

"Nosotros cambiamos y tanto la Secretaría de Defensa como de Marina y la Guardia Nacional tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza", explicó.

Para sustentar sus argumentos, López Obrador mostró una gráfica de la Sedena en donde se expone el nivel de letalidad que tenían militares a partir de la 'guerra contra el narcotráfico' del ex Presidente Felipe Calderón.

En la gráfica el pico más alto fue en el año de 2011 con 1127 enfrentamientos de soldados y presuntos delincuentes con un saldo de 1412 fallecidos.

"Les decían a los oficiales del Ejército, la Marina, 'ustedes hagan su trabajo y nosotros nos ocupamos de los derechos humanos', eso cambió además porque cambiamos a los elementos de las fuerzas armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos", sentenció.

Hace unos días, al menos 16 militares fueron obligados a abandonar un puesto de control que mantenían en las inmediaciones de Nueva Italia, en el Municipio de Múgica en Michoacán pues fueron ahuyentados por civiles armados.

REFORMA publicó este 12 de mayo que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha bloqueado el despliegue de operaciones militares en territorios de Michoacán.

Es en esta zona donde hay laboratorios productores de metanfetaminas que trafica el grupo delictivo a la frontera con Estados Unidos.

El Presidente se comprometió a que el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, explique los resultados de un operativo que se dio tras la persecución a militares en Nueva Italia, pues aseguró que tras eso se desplegaron a 300 o 400 elementos y "se evitó el enfrentamiento, asesinatos, muertes".